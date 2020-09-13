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ММА

Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет без зрителей

Поединок пройдет 24 октября
Хабиб Нурмагомедов Саид Царнаев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Саид Царнаев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет без зрителей. Об этом Нурмагомедов заявил во время онлайн-конференции на Форуме боевых искусств в Москве, полная запись которой предоставлена организаторами ТАСС.

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"Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице", - сказал Нурмагомедов.

Поединок пройдет на турнире UFC 254 на так называемом "Бойцовском острове" (остров Яс в Абу-Даби, ОАЭ) 24 октября. 31-летний Нурмагомедов в настоящий момент находится в Дубае, где продолжает подготовку к бою.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.

Форум боевых искусств совместно проводили университет "Синергия" и Российский союз боевых искусств при поддержке Минспорта.

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