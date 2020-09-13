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Футбол в России

Тарханов: ФНЛ разберет случаи заражения коронавирусом в "Енисее"

Ранее главный тренер красноярского клуба сообщил, что у двух футболистов команды был подтвержден коронавирус

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на следующей неделе проведет разбирательство по поводу случаев заражения коронавирусом в красноярском "Енисее", в связи с чем был отменен матч с "Шинником" в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Енисея" Александр Тарханов.

Встреча 9-го тура Олимп-ФНЛ между "Шинником" и "Енисеем" должна была пройти 13 сентября в Ярославле. Ранее в пресс-службе "Енисея" ТАСС сообщили о двух случаях заражения среди игроков. Дальнейшее решение по встрече будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. По словам Тарханова, директор "Енисея" Алексей Ивахов в телефонном разговоре обсудил с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым решение об отмене матча.

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"Наш директор клуба сказал, что у него был разговор с Ефремовым, лига будет разбираться с нашей ситуацией на следующей неделе, почему так произошло, - сказал Тарханов. - У нас в команде в итоге ни у одного человека не подтвердился ни один сомнительный тест. У кого они были, сдали анализы в местной больнице на антитела, ни у кого ничего не показало, всех выписали".

"Сегодня только вылетаем домой в Красноярск, чартером. На обычный рейс получили отказ, хотя ни у кого из нас нет положительных тестов на коронавирус", - добавил главный тренер "Енисея".

Ранее Тарханов сообщил, что у двух футболистов команды был подтвержден коронавирус, еще у шести представителей клуба первые тесты показали сомнительный результат. Повторные тесты у всех восьми членов клуба дали отрицательный результат.

После восьми туров "Енисей" занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков. В следующем матче первенства ФНЛ красноярцы дома 19 сентября должны сыграть с московским "Торпедо".

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