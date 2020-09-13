Следующие два боя Федора Емельяненко пройдут за пределами США

ТАСС, 13 сентября. Российский боец Федор Емельяненко не будет проводить бои на территории США. Об этом заявил президент организации смешанных единоборств (ММА) Bellator Скотт Кокер, комментарий которого приводит портал Cageside Press .

"У Федора осталось два боя, и оба, скорее всего, пройдут за пределами США. Я говорю это с осторожностью, потому что в текущей ситуации сложно ориентироваться, и каждый раз, когда мы пытаемся выйти куда-нибудь, это сложно", - объяснил Кокер, отметив трудности, которые возникают в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Ранее Кокер заявлял, что сделал предложение бывшему обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцу Броку Леснару о поединке с Емельяненко.

Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Всего на счету 43-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.