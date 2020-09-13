Фигуристы Загорски и Гуррейро могут оставить прошлогоднюю программу на российские старты

В пятницу Гуррейро сообщил, что партнерша во время подготовки к прокатам заразилась коронавирусом, в результате чего вся группа Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой оказалась на двухнедельном карантине. В подготовку спортсменов к стартам были внесены вынужденные коррективы, но они успели поработать над новым произвольным танцем. На контрольных прокатах сборной дуэт выступил с прошлогодним танцем.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро поставил новую произвольную программу, однако на внутренних стартах фигуристы могут продолжить выступать с прошлогодней под музыку Survivor. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на контрольных прокатах в Москве.

"Новый произвольный танец пока не готов, посмотрим, если будем кататься только внутри России, то, возможно, у нас будет старая программа, - сообщил Гуррейро. - Даже если поставим новую программу, будем смотреть, катать ли ее".

На контрольных прокатах не выступали чемпионы Европы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.

"Не сказал бы, что нам на прокатах помогло их отсутствие, - сказала Загорски. - У нас были свои задачи, и мы их выполнили, тренеры сказали вчера, что даже перевыполнены. Прокатов было мало, и то, что у нас получилось, нас очень радует. Были шероховатости, но мы хотели показать новое мастерство внутри пары, взаимоотношения, позиции - осталось это отшлифовать".

Загорски и Гуррейро являются бронзовыми призерами последнего чемпионата России в Красноярске.