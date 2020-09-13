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Фигурное катание

Бестемьянова: лидеров сборной России в танцах на льду не хватало на контрольных прокатах

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин не выступили на прокатах
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что на контрольных прокатах сборной России в танцах на льду не хватало лидеров команды. Такое мнение ТАСС высказала Бестемьянова в воскресенье.

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Прокаты пропустили чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин.

"Очень жаль, что не было лидеров, я по ним очень скучаю, но что поделать, все мы люди, и у всех бывают травмы, - отметила Бестемьянова. - Мне очень понравились сегодня две программы. Во-первых, Сони Шевченко и Игоря Еременко, очень хорошая программа, ребята смотрелись очень достойно. И очень понравилась программа у [Елизаветы] Худайбердиевой и [Егора] Базина".

"[Тиффани] Загорски и [Джонатан] Гурейро катались со старой программой. Предполагаю, что они не успели подготовить новую, ведь Тиффани болела. Надеюсь, что к сезону фигуристы подготовят новую программу, но не знаю всех закулисных вещей", - добавила собеседница агентства.

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