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Формула-1
Обновлено 

Гонка Гран-при Тосканы "Формулы-1" возобновлена после остановки из-за аварии

В аварии участвовали четыре водителя
Описание
© EPA-EFE/Miguel Medina

ТАСС, 13 сентября. Гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы - возобновлена после остановки из-за аварии, в которой участвовали четыре гонщика.

Гонка была остановлена на девятом круге, красный флаг был поднят для освобождения трассы от разбитых частей болидов. В аварии участвовали четыре пилота - испанец Карлос Сайнс - младший ("Макларен"), итальянец Антонио Джовинацци ("Феррари"), канадец Николас Латифи ("Уильямс") и датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас"). Все самостоятельно покинули машины и не пострадали.

Пауза длилась более 20 минут. Во время нее завершил борьбу французский пилот "Рено" Эстебан Окон, на его машине возникли проблемы с тормозами.

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