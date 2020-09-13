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Фигурное катание

Коляда представил образ Нуреева в собственной интерпретации в произвольной программе

Фигурист признался, что смотрел фильм "Нуреев. Белый ворон" один раз
Михаил Коляда Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда представил в новой произвольной программе образ известного танцовщика Рудольфа Нуреева в собственной интерпретации. Об этом Коляда рассказал журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной, которые проходят в "Мегаспорте" в Москве.

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Произвольная программа Коляды поставлена на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон" в исполнении скрипачки Лизы Батиашвили.

"У меня свое представление об этом образе - я стараюсь передать то, что чувствую в этой программе, а каждый пусть интерпретирует это по-своему, для каждого в этом есть что-то свое, - рассказал Коляда. - Я смотрел фильм "Нуреев. Белый ворон" один раз, мне одного раза хватило. Я не катаю его образ "от и до", у меня немножко своя интерпретация".

Коляда - бронзовый призер чемпионата мира, в его активе также серебряная награда Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане в командном турнире, две бронзовые медали чемпионатов Европы и две золотые - чемпионатов России.

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