Коляда представил образ Нуреева в собственной интерпретации в произвольной программе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда представил в новой произвольной программе образ известного танцовщика Рудольфа Нуреева в собственной интерпретации. Об этом Коляда рассказал журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной, которые проходят в "Мегаспорте" в Москве.

Фигурист Коляда считает, что он изменился и повзрослел за время работы с Мишиным

Произвольная программа Коляды поставлена на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон" в исполнении скрипачки Лизы Батиашвили.

"У меня свое представление об этом образе - я стараюсь передать то, что чувствую в этой программе, а каждый пусть интерпретирует это по-своему, для каждого в этом есть что-то свое, - рассказал Коляда. - Я смотрел фильм "Нуреев. Белый ворон" один раз, мне одного раза хватило. Я не катаю его образ "от и до", у меня немножко своя интерпретация".

Коляда - бронзовый призер чемпионата мира, в его активе также серебряная награда Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане в командном турнире, две бронзовые медали чемпионатов Европы и две золотые - чемпионатов России.