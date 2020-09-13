Коляда рассказал, что работа с Мишиным не потребовала от него ломать наработанную технику

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Работа с новым тренером Алексеем Мишиным не заставила бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Михаила Коляду изменять наработанную технику. Об этом Коляда сообщил журналистам.

Фигурист пропустил практически весь прошлый сезон, а в июле нынешнего года стало известно, что он ушел от тренера Нины Чеботаревой и начал сотрудничество с Алексеем Мишиным.

"Мне не пришлось ни ломать, ни менять себя, когда начал работать с Мишиным, - рассказал Коляда. - Было много разной работы, в том числе со скоростью. Мы не меняли технику прыжков, скорее корректировали. Как можно поменять технику, если ты уже 20 лет прыгаешь так, как научили?".