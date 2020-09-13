Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что ощущают недосказанность из-за отмены ЧМ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ощущают недосказанность из-за отмены чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде. Об этом они сообщили журналистам.

В воскресенье фигуристы сборной России представляют свои произвольные программы на контрольных прокатах. Чемпионат мира в Монреале был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Вы неправы, что у нас тут нет соперников (Евгения Тарасова и Владимир Морозов не участвуют в прокатах - прим.ТАСС), - сказал Козловский. - У нас такая сильная и взаимозаменяемая сборная, где каждый из спортсменов практически на топ-уровне. Когда выпадает хотя бы один из участников, общий фон не меняется. Не каждая страна может похвастаться таким набором - у нас нет слабых мест, у нас ребята входят в топ шесть лучших спортсменов мира".

Бойкова и Козловский оставили свою прошлогоднюю постановку. "Мы больше исполнители, это вопросы к тренерам, у нас есть определенная недосказанность из-за отмены чемпионата мира, - сказала Бойкова. - Мы стараемся доработать нашу программу, привнести в нее что-то новое. Эта программа еще заиграет".

Чемпионат мира должен был пройти в марте нынешнего года.