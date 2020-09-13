Фигуристка Самодурова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за болезни

ТАСС, 13 сентября. Чемпионка Европы 2019 года фигуристка Софья Самодурова из-за болезни снялась с контрольных прокатов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Контрольные прокаты проходят в Москве и завершатся позднее в воскресенье.

В субботу 18-летняя спортсменка откатала короткую программу с температурой. По рекомендации врачей фигуристка приняла решение не выступать с произвольной программой, чтобы не усугубить состояние здоровья.

Самодурова, помимо золота чемпионата Европы, имеет в активе бронзу командного чемпионата мира 2019 года.