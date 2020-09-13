Кокорин вошел в заявку "Спартака" на матч против ЦСКА

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин вошел в заявку команды на матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Форвард начнет игру на скамейке запасных. Встреча, которая состоится 13 сентября на "ВЭБ-Арене", может стать для 29-летнего Кокорина дебютной в составе "Спартака". Нападающий перешел в московский клуб в начале августа, но из-за травмы пропустил шесть предыдущих игр команды в чемпионате России.

С первых минут в составе "Спартака выйдут вратарь Александр Максименко, защитники Георгий Джикия, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Лукас Айртон, полузащитники Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

В составе ЦСКА матч начнут голкипер Игорь Акинфеев, защитники Георгий Щенников, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Вадим Карпов, полузащитники Константин Кучаев, Иван Обляков, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Никола Влашич, форвард Федор Чалов.

"Спартак" перед матчем с ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Выше красно-белых располагается "Сочи", который провел на одну игру больше и набрал 15 очков. Армейцы после шести туров располагаются на пятой строчке, в их активе 10 очков. Начало игры - 19:00 мск.