Ближайший матч "Ротора" в РПЛ отменен из-за случаев заражения коронавирусом

Встреча должна была начаться в Волгограде в 19:00 мск. В субботу "Ротор" сообщил, что у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция.

ТАСС, 13 сентября. Встреча седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ротор" - "Краснодар" не состоится 13 сентября из-за случаев заражения коронавирусом в волгоградском клубе. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В сообщении премьер-лиги отмечается, что по итогам повторного тестирования были выявлены новые случаи заражения в волгоградском клубе. При этом указывается, что премьер-лига отменила игру, не дождавшись ответа от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, "в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча".

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитете Российского футбольного союза (РФС) должен присудить "Ротору" техническое поражение.

В текущем сезоне РПЛ матч отменили впервые. В сезоне-2019/20 из-за неявки по причине карантина, связанного со случаями заражения коронавирусом, было отменено четыре матча: игры "Оренбурга" против "Краснодара" и екатеринбургского "Урала", а также встречи "Сочи" против "Тамбова" и самарских "Крыльев Советов". "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано по два технических поражения. Матч "Краснодар" - "Динамо" из-за коронавируса был перенесен на месяц. Под угрозой срыва был матч "Сочи" - "Ростов" из-за случаев заражения в команде из Ростова-на-Дону. Из-за карантина против "Сочи" вышли игроки академии "Ростова", встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.

Также в сезоне-2020/21 из-за неявки по причине карантина были отменены ряд игр в первенствах Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

"Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, в шести матчах клуб набрал 2 очка. "Краснодар" занимает 10-е место, в активе клуба 8 очков.