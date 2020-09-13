"Рубин" победил "Динамо" в матче РПЛ

Единственный гол на 31-й минуте с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Динамо" Николай Комличенко. В компенсированное время за второе предупреждение были удалены корейский полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом и защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк. "Рубин" не совершил ни одного фола в первые 45 минут.

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В первом тайме повреждение получил 19-летний полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, игрок не сумел самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Кварацхелии на 43-й минуте вышел Солтмурад Бакаев. Во второй половине игры травмировался полузащитник "Динамо" Шарль Каборе, он не смог продолжить встречу после столкновения с полузащитником "Рубина" Денисом Макаровым. Каборе заменил хорват Никола Моро, он провел второй матч за московский клуб.

Ворота "Рубина" в матче с "Динамо" защищал рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России Никита Медведев. Медведев перешел в "Рубин" летом нынешнего года из московского "Локомотива". Последний раз голкипер выходил на поле 2 ноября 2017 года, тогда "Локомотив" проиграл молдавскому "Шерифу" (1:2) в Лиге Европы.

"Рубин" поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Динамо" идет пятым, имея в активе столько же очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 20 сентября примут столичный "Спартак", а 16 сентября в гостях встретятся с новороссийским "Черноморцем" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России. "Динамо" в восьмом туре РПЛ 21 сентября примет грозненский "Ахмат", а 17 сентября в гостях встретится с грузинским "Динамо" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.