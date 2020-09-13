"Рубин" победил "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
Единственный гол на 31-й минуте с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Динамо" Николай Комличенко. В компенсированное время за второе предупреждение были удалены корейский полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом и защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк. "Рубин" не совершил ни одного фола в первые 45 минут.
В первом тайме повреждение получил 19-летний полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, игрок не сумел самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Кварацхелии на 43-й минуте вышел Солтмурад Бакаев. Во второй половине игры травмировался полузащитник "Динамо" Шарль Каборе, он не смог продолжить встречу после столкновения с полузащитником "Рубина" Денисом Макаровым. Каборе заменил хорват Никола Моро, он провел второй матч за московский клуб.
Ворота "Рубина" в матче с "Динамо" защищал рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России Никита Медведев. Медведев перешел в "Рубин" летом нынешнего года из московского "Локомотива". Последний раз голкипер выходил на поле 2 ноября 2017 года, тогда "Локомотив" проиграл молдавскому "Шерифу" (1:2) в Лиге Европы.
"Рубин" поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Динамо" идет пятым, имея в активе столько же очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 20 сентября примут столичный "Спартак", а 16 сентября в гостях встретятся с новороссийским "Черноморцем" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России. "Динамо" в восьмом туре РПЛ 21 сентября примет грозненский "Ахмат", а 17 сентября в гостях встретится с грузинским "Динамо" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Сочи
|7
|4
|3
|0
|10-6
|15
|2
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|4
|Рубин
|7
|3
|2
|2
|11-9
|11
|5
|Динамо
|7
|3
|2
|2
|6-4
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|7
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|9
|Урал
|7
|2
|3
|2
|6-6
|9
|10
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|11
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|12
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|15
|Химки
|7
|0
|3
|4
|5-11
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2