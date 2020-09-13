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Фигурное катание

Фигуристка Трусова отметила прогресс после появления Ильиных в группе Плющенко

Ильиных присоединилась к группе Плющенко летом нынешнего года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, призер взрослого чемпионата Европы Александра Трусова ощутила прогресс в катании после прихода олимпийской чемпионки в танцах на льду Елены Ильиных в команду тренера Евгения Плющенко. Об этом она сообщила журналистам на контрольных прокатах сборной России.

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В воскресенье фигуристы сборной России представляют произвольные программы на контрольных прокатах. Ильиных присоединилась к группе Плющенко летом нынешнего года.

"Пока с тремя четверными, надо к более важным стартам подводить себя к пику, сейчас решили максимум не катать, - сказала Трусова. - Получила огромное удовольствие, было приятно кататься - такая поддержка. А ошибки всегда бывают, надо кататься все лучше и лучше, тренеры сказали - молодец, боролась".

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Фигурное катание
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