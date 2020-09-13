Трусова заявила, что не ощущала давления в группе Тутберидзе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, призер взрослого чемпионата Европы Александра Трусова не ощущала давления, когда тренировалась у Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила журналистам на контрольных прокатах сборной России.

В воскресенье фигуристы сборной России представляют произвольные программы на контрольных прокатах. Трусова перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае.

"Мне везде спокойно, я не чувствовала никакого давления ни там, ни здесь, - отметила она. - Изменения в тренировочном процессе? Тренировки разные, есть разнообразие, интереснее каждый день, все разное - и на льду, и в зале".