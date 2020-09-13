Словенец Погачар выиграл 15-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 13 сентября. Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 15-го этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 174,5 км за 4 часа 34 минуты 13 секунд.

Второе место занял его соотечественник Примож Роглич из Jumbo-Visma. Третьим стал австралиец Ричи Порт из команды Trek-Segafredo.

16-й этап протяженностью 164 км по горной местности пройдет 14 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.