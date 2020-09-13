Фигуристка Валиева призналась, что переволновалась перед стартом на контрольных прокатах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева переволновалась перед произвольной программой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье фигуристы сборной России представляют произвольные программы на контрольных прокатах. Валиева, которая из-за возрастного ценза не сможет выступать на международных взрослых соревнованиях текущего сезона, дебютировала на контрольных прокатах основной сборной.

"Я почти всему рада, кроме мелочей в произвольной - выезда, падения, - сказала Валиева. - Надо подправить. Немного переволновалась, рада, что собралась".

"Не знаю насчет конкуренции, если бы были международные соревнования, чуть по-другому все настраивались, - добавила 14-летняя фигуристка. - Думаю, сейчас я процентов на 70 готова".