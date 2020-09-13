На мажорной ноте. Дублем Сергея Чемезова завершился сезон в аквабайке в России

Для аквабайкеров турнир в Конаково стал последним официальным соревнованием в году. "В условиях пандемии мы смогли провести два соревнования - чемпионат России в августе и кубок страны, - сказал ТАСС президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов. - Сезон провели нормально, но есть над чем работать".

Кубок России проходил несколько дней: в четверг команды заехали на базу, в пятницу состоялись квалификации, а главным днем стала суббота, когда проходили финалы соревнований в различных дисциплинах. В воскресенье для болельщиков были устроены мастер-классы от участников и лучших в своем деле райдеров страны.

Главным героем соревнований и всего сезона стал Чемезов, оформивший дубль: к званию чемпиона России он добавил титул обладателя кубка страны. "Сезон был необычный со многих точек зрения: начиная от пандемии коронавируса, повлиявшей на соревнования, заканчивая тем, что не удалось попасть на чемпионат мира, - сказал ТАСС Чемезов. - В прошлом сезоне я очень много тренировался, выступал и показал свой лучший результат, став третьим в мире, после этого был запланирован отдых, и я планировал участвовать лишь в локальных соревнованиях этого сезона. Так что все прошло по плану, а сегодняшняя гонка не сказать, что получилась идеальной, но я откатал на уровне свою новую программу".

Примечательно, что места на подиуме расположились так же, как на чемпионате России - Ершов, президент ФВМСР, занял второе место, а третьим стал Арсений Матанцев, при этом он выступал на аквабайке с новым двигателем отечественного производства. "Я доволен своим катанием - за три недели, прошедшие с чемпионата страны, было много изменений, я поменял двигатель на чисто российский, - сказал спортсмен ТАСС после финиша. - Он полностью сделан из отечественных комплектующих, в нем нет ни одного иностранного болтика. Я продемонстрировал, что можно показывать высокий уровень и на российском моторе, двигатель еще надо доработать немного, провести работу над ошибками, но следующий сезон планирую проводить на нем".

Планов громадье

Чемпионат России отметился появлением дисциплины "гидрофлайт", а на кубке страны был представлен класс "мотосерф" - чрезвычайно динамичный и зрелищный. Ершов отметил, что федерация будет стараться продолжать подобную практику.