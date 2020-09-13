Валиева готовится выступить на московских этапах Кубка России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Камила Валиева планирует выступить на московских этапах Кубка России по фигурному катанию. Об этом 14-летняя фигуристка сообщила журналистам.

"Тренеры сказали мне, чтобы я готовилась выступить на двух этапах Кубка России, которые пройдут в Москве", - сказала Валиева.

Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (18-22 сентября), Москве (10-13 октября), Сочи (23-27 октября), Казани (8-12 ноября) и вновь в Москве (5-8 декабря). Согласно регламенту, фигуристам необходимо выступить на двух этапах для участия в национальном чемпионате, который пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря. На чемпионате России смогут выступить юниоры из состава кандидатов в сборную страны, которые достигли 14 лет по состоянию на 1 июля 2020 года. Под эти требования подходит Валиева, который исполнилось 14 лет 26 апреля.

Валиева является чемпионкой юниорского мирового первенства и двукратной победительницей этапов юниорского Гран-при, на ее счету также золотая награда финала юниорской серии Гран-при сезона-2019/20.