Туктамышева считает, что ей нужно наработать тройной аксель в условиях стрессовой ситуации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что должна наработать тройной аксель в условиях стрессовой ситуации. Об этом она сообщила журналистам.

В воскресенье фигуристы сборной России представляют произвольные программы на контрольных прокатах. 24-летняя Туктамышева попыталась исполнить тройной аксель, но допустила падение.

"Не все получилось, но для сегодняшнего состояния это достаточно положительный прокат, - сказала Туктамышева. - Я в принципе довольна, как откаталась для текущего времени сезона. На тренировках получается лучше аксель - надо наработать в стрессовой ситуации, мне нравится этот образ - он такой строгий, как и я иногда бываю".

"Такой опыт длительного перерыва у нас впервые, надеюсь справиться со входом в соревновательную колею, - добавила спортсменка. - Это непривычная ситуация для всех. Просто нужно принять и простить".