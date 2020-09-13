Щербакова заявила, что не будет останавливаться на одном четверном прыжке в программе

"Возможно, я могла бы еще лучше на данный момент, но это хорошая отправная точка, чтобы знать над чем работать, была хорошая попытка первого четверного, даже подумала, что выехала, но потом поняла, что не устояла, - сказала Щербакова. - Попытка была близка, было много шероховатостей, но задачу для первого старта выполнила, надеюсь, будет лучше".

"Я не планирую останавливаться на одном четверном, - добавила фигуристка. - В целиковом прокате больше пока не удавалось сделать. Но я вне программы прыгаю и лутц, и флип, но пока они не настолько готовы, чтобы наполнять программу несколькими четверными. Программы ставили под четверные прыжки, и как только буду готова на два, их будет два, три - значит три, мы все это проходили в прошлые годы".