УрФУ провел футбольный матч длиной 2023 минуты в поддержку Универсиады в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) провел футбольный матч в честь столетия вуза и в поддержку Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Более 100 спортсменов играли в футбол непрерывно в течение 2023 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Футбольный марафон завершился. Играли ровно 2023 минуты - 33 часа и 43 минуты, женскими и мужскими составами в двух сборных: "УрФУ" - студенты Уральского федерального университета, "Сотка" - студенты и выпускники вузов России. В установлении рекорда участвовало более 100 спортсменов", - сказали в вузе.

В пресс-службе уточнили, что рекорд России "Самый продолжительный футбольный матч 6х6", который установил университет, официально зафиксирован и подтвержден на площадке главным редактором Книги рекордов России. Вместе с ним установлен рекорд "Наибольшая продолжительность непрерывного комментирования футбольного матча комментатором в России". Рекордсменом стал Евгений Захаров, который комментировал матч 22 часа 49 минут.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении соревнований в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году, в 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".