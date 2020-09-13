Определились чемпионы России по выездке и конному троеборью

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чемпионы России по конному спорту в олимпийских дисциплинах "выездка" и "троеборье" стали известны в воскресенье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР), в выездке праздновала победу Ольга Иванова на Авансе, в троеборье - Евгения Овчинникова на Орионе.

Чемпионаты России по выездке и троеборью проходили с 9 по 13 сентября.

В подмосковном комплексе Maxima Park собрались лучшие выездковые всадники страны. По итогам двух программ - большого приза и переездки большого приза - Ольга Иванова и Аванс дважды заняли второе место. Серебро досталось победителю Кубка России этого года Марии Клементьевой с Доктором Вэнделом. Пара стала первой в большом призе, однако в переездке финишировала третьей и по сумме баллов уступила победителям. Третье место у Полины Афанасьевой и Фраппучино.

На базе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" развернулась борьба за титул чемпиона России по троеборью. К последнему дню соревнований, когда всадники выступают в конкуре, лидеров турнира разделяли всего несколько штрафных очков. Лучший результат по итогам трех дней показала Евгения Овчинникова в паре с Орионом. Второе место у Андрея Митина и Картели, на третью строчку поднялись Олеся Косарева и Фри Энд Изи Би.

В августе был определен чемпион России по конкуру. Титул победителя впервые в карьере завоевала Ксения Хайрулина.