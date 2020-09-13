Медведева заявила, что перестала расстраиваться из-за плохих выступлений на прокатах

"Обычно я после плохих прокатов сильно расстраивалась, переживала, а сейчас не переживаю по этому поводу, - сказала Медведева. - С течением времени я поняла - плохой прокат на открытых прокатах не значит плохие прокаты на соревнованиях. В прошлый раз я плохо каталась на прокатах, потом улетела на соревнования, и там через день прокат был чистым".

"Смотреть на других - это давать поблажки себе. Я недовольна своим прокатом, как другие откатали, я не знаю. Да, мозг так устроен - идти по самому легкому пути. Но мы спортсмены, мы идем против физики и физиологии", - добавила она.

Медведева также отметила, что ей необходим выходной до этапа Кубка России в Сызрани (18-22 сентября). "Мне важно, чтобы у меня завтра был выходной, нужно отдохнуть. Сейчас я вступила в фазу бодрости, чтобы больше работать, нужно больше восстанавливаться. Нужно более осознанно подходить к работе, и я учусь это делать", - заключила фигуристка.