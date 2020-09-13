{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Медведева заявила, что перестала расстраиваться из-за плохих выступлений на прокатах

Спортсменка также отметила, что ей необходим выходной до этапа Кубка России в Сызрани

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перестала переживать из-за неудачных выступлений на контрольных прокатах. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Медведева на контрольных прокатах сборной России представила произвольную программу.

На эту тему
Евгения Медведева отказалась обсуждать проблемы со здоровьем

"Обычно я после плохих прокатов сильно расстраивалась, переживала, а сейчас не переживаю по этому поводу, - сказала Медведева. - С течением времени я поняла - плохой прокат на открытых прокатах не значит плохие прокаты на соревнованиях. В прошлый раз я плохо каталась на прокатах, потом улетела на соревнования, и там через день прокат был чистым".

"Смотреть на других - это давать поблажки себе. Я недовольна своим прокатом, как другие откатали, я не знаю. Да, мозг так устроен - идти по самому легкому пути. Но мы спортсмены, мы идем против физики и физиологии", - добавила она.

Медведева также отметила, что ей необходим выходной до этапа Кубка России в Сызрани (18-22 сентября). "Мне важно, чтобы у меня завтра был выходной, нужно отдохнуть. Сейчас я вступила в фазу бодрости, чтобы больше работать, нужно больше восстанавливаться. Нужно более осознанно подходить к работе, и я учусь это делать", - заключила фигуристка.

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
Футбол в России
Эксперт: футболист "Спартака" Айртон заслужил желтую карточку за падение в штрафной ЦСКА
Игрок "Спартака" на 34-й минуте упал в штрафной ЦСКА после столкновения с защитником армейцев Вадимом Карповым
Читать полностью