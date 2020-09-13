РПЛ примет решение о следующем матче "Ротора" после получения документов от клуба

В субботу "Ротор" сообщил, что у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция. Матч против "Краснодара" был запланирован на воскресенье на 19:00 мск, но РПЛ приняла решение отменить эту игру.

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) примет решение о проведении матча "Ростов" - "Ротор" в рамках восьмого тура Тинькофф-РПЛ после получения документов от волгоградского клуба. Об этом ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"К сожалению, мы вынуждены отменить матч "Ротор" - "Краснодар" из соображений безопасности, - сказал Прядкин. - Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его. Безопасность всех участников матча - абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя".

"Мы будем ждать документов от "Ротора", чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба", - подчеркнул президент РПЛ.

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза должен присудить "Ротору" техническое поражение.