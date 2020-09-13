Тренер "Динамо" Новиков считает, что пенальти в матче с "Рубином" был назначен ошибочно

ТАСС, 13 сентября. Арбитр матча седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и казанским "Рубином" Сергей Лапочкин неверно назначил пенальти в ворота столичной команды. Такое мнение высказал главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой казанцев со счетом 1:0.

"Поражения бывают разные, сегодня я не могу предъявить претензии команде по самоотдаче и по самой игре. До удаления мы полностью переигрывали "Рубин", но одна атака в первом тайме привела к нашей позиционной ошибке. Удаление нам немного сломало игру. Все равно ребята молодцы, до самых последних минут старались переломить ход матча и могли забить, однако результат на табло", - сказал Новиков.

Единственный гол в матче с пенальти забил нападающий "Рубина" Джордже Деспотович. "У меня возникает большой вопрос по пенальти. На мой взгляд, игрок "Рубина" сначала начал нырять, и только потом произошел контакт. Мое мнение - пенальти в наши ворота не было, но это всего лишь отступление, мы занимаемся игрой своей команды", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. В восьмом туре чемпионата России московский клуб 21 сентября примет грозненский "Ахмат", а 17 сентября в гостях встретится с грузинским "Локомотивом" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.