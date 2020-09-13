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КХЛ

"Спартак" проиграл в овертайме минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский клуб уступил в овертайме со счетом 3:4
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил минскому "Динамо" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (16-я минута), Сергей Широков (32) и Мартин Бакош (35). У гостей отличились Артем Демков (22), Шэйн Принс (24, 64) и Брэндон Козун (38).

"Спартак" в турнирной таблице Западной конференции занимает пятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" поднялось на четвертую строчку, набрав шесть очков.

В следующем матче "Спартак" 15 сентября примет челябинский "Трактор", минский клуб в этот же день на выезде сыграет с подольским "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА540001019-129
2ЦСКА530101015-79
3Локомотив540000116-98
4Динамо Мн512000216-166
5Северсталь420010110-115
6Спартак520001213-165
7Йокерит32000019-14
8Витязь410100212-92
9Динамо Р31000027-92
10Динамо М40100039-122
11Сочи40100034-152
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард540000117-68
2Металлург540000114-78
3Салават Юлаев540000117-138
4Ак Барс522000115-128
5Автомобилист430010014-57
6Барыс520002115-176
7Торпедо НН510100315-184
8Трактор41000127-93
9Сибирь510010310-133
10Нефтехимик41000037-162
11Куньлунь50000058-200
12Амур50000058-240

 

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