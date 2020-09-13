"Спартак" проиграл в овертайме минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил минскому "Динамо" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (16-я минута), Сергей Широков (32) и Мартин Бакош (35). У гостей отличились Артем Демков (22), Шэйн Принс (24, 64) и Брэндон Козун (38).

"Спартак" в турнирной таблице Западной конференции занимает пятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" поднялось на четвертую строчку, набрав шесть очков.

В следующем матче "Спартак" 15 сентября примет челябинский "Трактор", минский клуб в этот же день на выезде сыграет с подольским "Витязем".