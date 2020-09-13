"Спартак" проиграл в овертайме минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил минскому "Динамо" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (16-я минута), Сергей Широков (32) и Мартин Бакош (35). У гостей отличились Артем Демков (22), Шэйн Принс (24, 64) и Брэндон Козун (38).
"Спартак" в турнирной таблице Западной конференции занимает пятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" поднялось на четвертую строчку, набрав шесть очков.
В следующем матче "Спартак" 15 сентября примет челябинский "Трактор", минский клуб в этот же день на выезде сыграет с подольским "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|5
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|19-12
|9
|2
|ЦСКА
|5
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|15-7
|9
|3
|Локомотив
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|16-9
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|16-16
|6
|5
|Северсталь
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|10-11
|5
|6
|Спартак
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|13-16
|5
|7
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|8
|Витязь
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|12-9
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Динамо М
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|9-12
|2
|11
|Сочи
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|4-15
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|17-6
|8
|2
|Металлург
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|14-7
|8
|3
|Салават Юлаев
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|17-13
|8
|4
|Ак Барс
|5
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|15-12
|8
|5
|Автомобилист
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|14-5
|7
|6
|Барыс
|5
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|15-17
|6
|7
|Торпедо НН
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|15-18
|4
|8
|Трактор
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|7-9
|3
|9
|Сибирь
|5
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|10-13
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|7-16
|2
|11
|Куньлунь
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-20
|0
|12
|Амур
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-24
|0