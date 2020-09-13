Тренер "Динамо" Новиков подтвердил уход футболиста команды Шунича

ТАСС, 13 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков подтвердил уход из команды боснийского защитника Тони Шунича. Комментарий специалиста приводит пресс-служба клуба.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Шунич близок к переходу в китайский клуб.

"У Тони была возможность уйти еще перед пандемией, мы попросили его остаться, потому что не успевали найти ему замену, - сказал Новиков. - Тони пошел нам навстречу, за что мы ему благодарны. Сейчас предложение поступило вновь, и мы не имели морального права его удерживать. Поблагодарили за все, что он сделал для нашего клуба, тепло попрощались".

Шуничу 31 год, в составе "Динамо" он выступал с 2017 года. В составе сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 41 матч, забив один гол.