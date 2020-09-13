Тарасова: Коляда здорово выступил на прокатах, Мишину за это нужно в ноги поклониться

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда, начавший сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, очень здорово выступил на контрольных прокатах сборной России. Такое мнение журналистам высказала российский специалист Татьяна Тарасова.
На прокатах в Москве Коляда продемонстрировал две новые программы - короткую на композицию Let"s Get Loud, произвольную - на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон". После проката произвольной программы фигурист сорвал овации, зал "Мегаспорта" аплодировал Коляде стоя.
"Очень здорово Миша Коляда выступил, мне очень понравилось. Готовность настоящая, программа хорошая - мне очень нравится. Алексею Николаевичу [Мишину] нужно поклониться в ножки, потому что он делает большое дело", - сказала Тарасова.
Коляда является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером командного турнира Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане, дважды он становился бронзовым призером чемпионатов Европы и России.
Мишин в настоящее время тренирует Елизавету Туктамышеву, в прошлом он тренировал олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Алексея Урманова, а также Алексея Ягудина, который впоследствии перешел тренироваться к Тарасовой.