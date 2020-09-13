Тарасова: Коляда здорово выступил на прокатах, Мишину за это нужно в ноги поклониться

На прокатах в Москве Коляда продемонстрировал две новые программы - короткую на композицию Let"s Get Loud, произвольную - на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон". После проката произвольной программы фигурист сорвал овации, зал "Мегаспорта" аплодировал Коляде стоя.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда, начавший сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, очень здорово выступил на контрольных прокатах сборной России. Такое мнение журналистам высказала российский специалист Татьяна Тарасова.

"Очень здорово Миша Коляда выступил, мне очень понравилось. Готовность настоящая, программа хорошая - мне очень нравится. Алексею Николаевичу [Мишину] нужно поклониться в ножки, потому что он делает большое дело", - сказала Тарасова.

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером командного турнира Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане, дважды он становился бронзовым призером чемпионатов Европы и России.

Мишин в настоящее время тренирует Елизавету Туктамышеву, в прошлом он тренировал олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Алексея Урманова, а также Алексея Ягудина, который впоследствии перешел тренироваться к Тарасовой.