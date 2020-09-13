Футболист "Рубина" Кварацхелия получил сотрясение мозга в матче РПЛ с "Динамо"

В воскресенье "Рубин" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 1:0. Кварацхелия получил повреждение в первом тайме, столкнувшись с защитником бело-голубых Сергеем Паршивлюком.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Грузинский полузащитник казанского футбольного клуба "Рубина" Хвича Кварацхелия получил сотрясение мозга в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба казанской команды.

"Он получил сотрясение, и у него повреждение носа. Какая степень сотрясения и сломан ли нос, пока сказать нельзя. Сотрясение точно не глубокое, потому что он на своих ногах, всех узнает, сломан нос или нет, будет понятно только после снимка", - сказал Слуцкий.

Ворота "Рубина" в матче с "Динамо" защищал рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России Никита Медведев. "У [Юрия] Дюпина небольшая простуда, поэтому он может быть готовым уже к следующей игре, к кубковой. Выбор делали исходя из тренировочного процесса", - добавил специалист.

"Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. В следующем туре подопечные Слуцкого 20 сентября примут столичный "Спартак", а 16 сентября в гостях встретятся с новороссийским "Черноморцем" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России.