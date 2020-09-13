"Оренбург" в компенсированное время вырвал победу у "Торпедо" в матче ФНЛ

ТАСС, 13 сентября. Московское "Торпедо" проиграло "Оренбургу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев мяч забил Илья Берковский (46-я минута), у гостей отличился Джоэль Фамейе (78) и Андрей Чуканов (90+1).

"Оренбург" не проиграл ни одного матча со старта сезона ФНЛ, одержав восемь побед и сыграв один раз вничью, клуб располагается на первом месте, набрав 25 очков. "Торпедо" потерпело первое поражение в последних восьми матчах, клуб располагается на десятой строчке, набрав 15 очков.

В другом матче игрового дня столичный "Спартак-2" на выезде со счетом 1:0 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" и вышел на второе место в таблице, набрав 19 очков. "Нефтехимик" имеет в активе 17 очков и идет не третьем месте.

Результаты других матчей игрового дня: