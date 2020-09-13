{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Оренбург" в компенсированное время вырвал победу у "Торпедо" в матче ФНЛ

Встреча завершилась с счетом 2:1 в пользу оренбуржцев

ТАСС, 13 сентября. Московское "Торпедо" проиграло "Оренбургу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев мяч забил Илья Берковский (46-я минута), у гостей отличился Джоэль Фамейе (78) и Андрей Чуканов (90+1).

"Оренбург" не проиграл ни одного матча со старта сезона ФНЛ, одержав восемь побед и сыграв один раз вничью, клуб располагается на первом месте, набрав 25 очков. "Торпедо" потерпело первое поражение в последних восьми матчах, клуб располагается на десятой строчке, набрав 15 очков.

В другом матче игрового дня столичный "Спартак-2" на выезде со счетом 1:0 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" и вышел на второе место в таблице, набрав 19 очков. "Нефтехимик" имеет в активе 17 очков и идет не третьем месте.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Акрон" (Тольятти) - "Чайка" (Ростовская область) - 0:2;
  • "Крылья Советов" (Самара) - "Томь" (Томск) - 2:0;
  • "Краснодар-2" - "СКА-Хабаровск" - 4:2;
  • "Волгарь" (Астрахань) - "Чертаново" (Москва) - 1:0;
  • "Текстильщик" (Иваново) - "Иртыш" (Омск) - 2:1;
  • "Факел" (Воронеж) - "Нижний Новгород" - 0:1.
Теги
Российский футбол
Футбол в России
Эксперт: футболист "Спартака" Айртон заслужил желтую карточку за падение в штрафной ЦСКА
Игрок "Спартака" на 34-й минуте упал в штрафной ЦСКА после столкновения с защитником армейцев Вадимом Карповым
Читать полностью