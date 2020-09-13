Тарасова: Щербакова прибавила в хореографии, но ее главный ориентир - тройной аксель

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова прибавила в хореографии, но на данном этапе главное для спортсменки - выполнение тройного акселя. Таким мнением по окончании контрольных прокатов кандидатов в сборную России в "Мегаспорте" с журналистами поделилась известный российский специалист Татьяна Тарасова.
В контрольных прокатах выступили ведущие российские фигуристки - Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная (спортсменка снялась с произвольной программы), Елизавета Туктамышева.
"Все они катались не безошибочно, - отметила Тарасова. - У Ани что-то добавилось в хореографии, и думаю, что она, наверное, еще добавит. Но для нее самое главное, на мой взгляд, это аксель".
"Я, например, ждала от Косторной тройного акселя, и от Саши Трусовой, конечно, ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула - даже попытки не было", - сказала Тарасова, комментируя выступления остальных спортсменок.
"Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Саша, - отметила Тарасова. - И второй четверной прыгнула [Камила] Валиева - молодец".