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Фигурное катание

Тарасова: Щербакова прибавила в хореографии, но ее главный ориентир - тройной аксель

В воскресенье в Москве завершились контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова прибавила в хореографии, но на данном этапе главное для спортсменки - выполнение тройного акселя. Таким мнением по окончании контрольных прокатов кандидатов в сборную России в "Мегаспорте" с журналистами поделилась известный российский специалист Татьяна Тарасова.

В контрольных прокатах выступили ведущие российские фигуристки - Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная (спортсменка снялась с произвольной программы), Елизавета Туктамышева.

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"Все они катались не безошибочно, - отметила Тарасова. - У Ани что-то добавилось в хореографии, и думаю, что она, наверное, еще добавит. Но для нее самое главное, на мой взгляд, это аксель".

"Я, например, ждала от Косторной тройного акселя, и от Саши Трусовой, конечно, ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула - даже попытки не было", - сказала Тарасова, комментируя выступления остальных спортсменок.

"Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Саша, - отметила Тарасова. - И второй четверной прыгнула [Камила] Валиева - молодец".

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