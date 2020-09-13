Тарасова: Щербакова прибавила в хореографии, но ее главный ориентир - тройной аксель

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова прибавила в хореографии, но на данном этапе главное для спортсменки - выполнение тройного акселя. Таким мнением по окончании контрольных прокатов кандидатов в сборную России в "Мегаспорте" с журналистами поделилась известный российский специалист Татьяна Тарасова.

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"Все они катались не безошибочно, - отметила Тарасова. - У Ани что-то добавилось в хореографии, и думаю, что она, наверное, еще добавит. Но для нее самое главное, на мой взгляд, это аксель".

"Я, например, ждала от Косторной тройного акселя, и от Саши Трусовой, конечно, ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула - даже попытки не было", - сказала Тарасова, комментируя выступления остальных спортсменок.

"Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Саша, - отметила Тарасова. - И второй четверной прыгнула [Камила] Валиева - молодец".