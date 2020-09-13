Безумие в Тоскане. Льюис Хэмилтон одержал 90-ю победу в "Формуле-1"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы. Шестикратный чемпион мира выиграл 90-ю гонку в карьере, до повторения рекорда немца Михаэля Шумахера ему осталась одна победа. В паузе между этапами завершилась сага о том, где продолжит карьеру четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Еще перед началом сезона было объявлено, что немец в конце года покинет команду "Феррари", поскольку не смог договориться о новом контракте. Практически сразу после этого СМИ стали сообщать, что Феттель договорился о переходе в команду "Рейсинг Пойнт", которая со следующего сезона будет именоваться "Астон Мартин". И вот 10 сентября эта информация получила подтверждение - Феттель подписал контракт "на следующий сезон и дальше" и заменит в коллективе мексиканца Серхио Переса, контракт с которым будет досрочно расторгнут.

Гран-при Тосканы проходил на итальянской трассе "Муджелло", которая принадлежит "Феррари". Для итальянского коллектива прошедший этап стал 1000-м в "Формуле-1", и отметить юбилей на собственном треке во многом позволила пандемия, из-за которой календарь сезона серьезно перекроили, добавив несколько совершенно новых для чемпионата трасс. При этом Гран-при Тосканы стал первым в нынешнем сезоне этапом, который прошел при зрителях, - на трибуны ежедневно пускали около 3 тыс. болельщиков. Вот только поводов для радости итальянским поклонникам "Формулы-1" "Феррари" предоставила немного. Команда полностью провалила два предыдущих этапа: в Бельгии и Феттель, и монегаск Шарль Леклер финишировали за пределами топ-10, на Гран-при Италии немец сошел из-за проблем с тормозами, а его партнер попал в серьезную аварию. Результаты "Феррари" в свободных практиках Гран-при Тосканы не вселили надежду в болельщиков, несмотря на то, что в одной из них Леклер занял третье место. Феттель при этом все три раза оказывался за пределами первой десятки. Квалификация для "Феррари" сложилась неплохо, правда, только для одного из гонщиков - Леклер показал пятый результат, тогда как Феттель стал 14-м. Первое место уже в седьмой раз в нынешнем сезоне занял Хэмилтон, который опередил партнера по команде Валттери Боттаса на 0,059 секунды. При этом финн показывал лучшее время во всех трех свободных заездах, но в квалификации шестикратный чемпион мира сказал свое слово. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" во второй раз в сезоне опередил в квалификации партнера по команде француза Пьера Гасли, который неожиданно для всех стал победителем прошлой гонки в Монце. Россиянин показал 12-й результат и вполне мог пробиться в финальный сегмент, если бы не ошибся на своем последнем быстром круге. Гасли же и вовсе не смог выйти из первого сегмента, став только 16-м. Гонка На старте гонки произошло сразу несколько инцидентов, в результате которых сошли Ферстаппен и Гасли. Нидерландец провалил старт, оказавшись во второй половине пелотона, где позади него финн Кими Райкконен ("Альфа Ромео") задел машину Гасли, которого отбросило на француза Ромена Грожана ("Хаас"). Ферстаппен же стал жертвой этой цепной реакции и вылетел на гравий, откуда выбраться не смог. В другом эпизоде развернуло испанца Карлоса Сайнса - младшего ("Макларен"), в которого слегка въехал Феттель, сломав переднее антикрыло, в результате чего немцу пришлось заезжать на пит-стоп.

В этот момент в гонке поменялся лидер - Боттас смог опередить Хэмилтона. На трассу была выпущена машина безопасности, чтобы убрать последствия аварий. После того, как она покинула трек, случился еще один серьезный инцидент. На рестарте датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас") резко затормозил, в него на скорости влетел итальянец Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), который за собой еще увел Сайнса и канадца Николаса Латифи ("Уильямс"). Гонка была остановлена красными флагами, чтобы убрать обломки с трассы, в пелотоне осталось 14 машин. Во время вынужденной паузы гонка не досчиталась еще одного гонщика - на машине француза Эстебана Окона ("Рено") возникли технические проблемы, из-за которых он не смог продолжить заезд. Рестарт был дан с места, и Хэмилтон смог вернуть первую позицию, в первом повороте опередив Боттаса. Леклер после всех коллизий вышел на третье место, но уже вскоре пропустил ряд соперников и отправился в боксы за жестким комплектом резины, в результате чего опустился на последнюю позицию. Размеренный ход гонки ближе к концу нарушил канадец Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"), серьезно разбивший болид после удара об отбойник. Гонка вновь была остановлена красными флагами. Рестарт снова был дан с места, Боттас пропустил вперед австралийца Даниэля Риккьярдо ("Рено"), но вскоре вернул позицию. Удержаться на подиуме австралиец не смог - вслед за Хэмилтоном и Боттасом финишировал таец Александер Албон, впервые в карьере поднявшийся на пьедестал почета.

Lap 7 restart at Mugello = carnage



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

"Было невероятно сложно, словно три гонки за один день, - сказал после финиша Хэмилтон. - Боттас весь уик-энд показывал высокую скорость, приходилось его сдерживать в гонке, было непросто. Сохранять сосредоточенность со всеми этими рестартами было очень тяжело". Квят благополучно избежал аварий и показал лучший результат в сезоне, финишировав на седьмом месте. Леклер и Феттель к юбилею "Феррари" преподнесли подарок в виде финиша на восьмом и десятом местах соответственно. После двух подряд проваленных этапов это можно считать каким-никаким, но достижением. Победа Мазепина В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". В "Формуле-3" прошедший этап стал последним в сезоне, и развязка в борьбе за титул получилась драматичной. Перед заключительной гонкой в активе австралийца Оскара Пиастри и американца Логана Сарджента было равное количество очков, а француз Тео Пуршер отставал от них на девять баллов. Уже на первом круге финальной гонки Сарджент сошел с дистанции из-за столкновения. Пиастри шел в конце первой десятки, а Пуршер стремительно прорывался на лидирующие позиции. В итоге француз финишировал третьим, но этого ему не хватило, чтобы догнать Пиастри. Австралиец в гонке занял седьмое место и опередил Пуршера в личном зачете на три очка.

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