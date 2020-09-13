Знарок: хоккеисты Лехтеря и Радил пропустили матч с минским "Динамо" из-за болезни

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающие московского "Спартака" Лукаш Радил и Йори Лехтеря пропустили встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо" из-за болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В воскресенье "Спартак" в овертайме уступил минскому "Динамо" со счетом 3:4. Лехтеря в четырех матчах нынешнего сезона забросил три шайбы и отдал три результативные передачи, являясь лучшим бомбардиром в составе "Спартака". В активе Радила один гол и одна результативная передача.

"Я считаю, что мы очко недобрали из-за ошибки. Обидный проигрыш. Два легионера (Лехтеря и Радил) у нас заболели. Из положительных моментов могу выделить два гола в большинстве", - сказал Знарок.

"Спартак" в турнирной таблице Западной конференции занимает шестое место, имея в активе пять очков. В следующем матче красно-белые 15 сентября примут челябинский "Трактор".