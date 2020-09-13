Федерация фигурного катания извинится перед болельщиками за снятие спортсменов с прокатов

По разным причинам на прокатах не выступили олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. В день проката произвольной программы стало известно о снятии чемпионок Европы Алены Косторной и Софьи Самодуровой.

"Мы сделали эти прокаты публичными, и я думаю, что это неплохо, - сказал глава федерации. - Неправильно относиться к этому, как к концерту - а почему этот и тот не выступил? Для нас важна подготовка спортсменов, ну а разочарованные болельщики, что поделать, извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь".

"Накануне сказали о том, что она (Косторная) не успевает, программу ей ставит Ше-Линн Бурн, из Канады по ночам все это передается, - сообщил Горшков. - Важно ведь не только поставить, но и накатать, и самое главное, чтобы вы поняли, прокаты - это не соревнования, не показательные выступления, не концерт, это рабочий момент - прокаты всегда такими были, здесь возможны любые отступления, решение всегда принимается в пользу спортсменов, потому что это не Олимпийские игры, когда кровь из носа иди и выступай".

Горшков отметил, что главная задача федерации - дать спортсменам ориентир, к чему они должны готовиться. "От специалистов они получили отклик, что исправлять. Много рекомендаций, что изменить, улучшить, привести в соответствие с правилами", - заключил Горшков.