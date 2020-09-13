"Эвертон" в гостях обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 13 сентября. "Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный мяч в игре забил Доминик Калверт-Льюин (55-я минута).

Во втором туре подопечные Карло Анчелотти 19 сентября примут "Вест Бромвич", "Тоттенхэм" днем позднее на выезде встретится с "Саутгемптоном".

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" занял шестое место в турнирной таблице, "Эвертон" - 12-е.

В другом матче игрового дня "Лестер" в гостях разгромил "Вест Бромвич" со счетом 3:0.