Горшков: итоги контрольных прокатов сборной превзошли все ожидания

"В той ситуации, в которой мы оказались, в пандемии в начале календаря, естественно, это касалось спортсменов, тренеров, готовиться было непросто, - сказал Горшков. - Но то, что мы увидели, превзошло мои самые оптимистичные ожидания. Елена Анатольевна Чайковская, например, сказала, что такое ощущение, будто пандемии и не было".

"Еще месяц назад мы не были уверены, что это может пройти в таком формате в "Мегаспорте", рассматривался вопрос, что это может пройти в закрытом режиме в Новогорске, как у юниоров, но получился такой праздник, и для спортсменов это очень важно, - добавил глава федерации. - С отсутствием возможности участвовать в международных соревнованиях им очень важно понимать, к чему готовиться, они должны быть мотивированны, в этом году - особенно. Основная задача прокатов была в том, чтобы дать ориентир, к чему готовиться, и им это помогло. Главное, чтобы теперь все были живы и здоровы, потому что, как показывает практика, этот вирус никуда не делся, мы сейчас предупредили спортсменов, чтобы они не расслаблялись, даже с учетом того, что постепенно снимают ограничения. Это ни о чем не говорит, потому что мы получаем информацию из других стран - в Австрии пошла вторая волна, во Франции, так что это пока все продолжается, надо быть предельно осторожными и беречь себя".

"На следующей неделе будет первый этап Кубка России, пойдет сезон, по крайней мере так, как его можно в этих условиях организовать. Есть у нас календарь на первую половину сезона, с которым все более-менее понятно, что же насчет второй - надеемся, ситуация изменится в лучшую сторону и чемпионаты, которые запланированы, состоятся", - подытожил Горшков.