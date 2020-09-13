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Футбол в России

Эксперт: футболист "Спартака" Айртон заслужил желтую карточку за падение в штрафной ЦСКА

Игрок "Спартака" на 34-й минуте упал в штрафной ЦСКА после столкновения с защитником армейцев Вадимом Карповым

МОСКВА, 13 сентября./Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым приняла верное решение в эпизоде с падением футболиста "Спартака" Айртона в штрафной ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

Айртон на 34-й минуте упал в штрафной ЦСКА после столкновения с защитником армейцев Вадимом Карповым. После помощи VAR (системы видеоассистента рефери) Карасев показал Айртону желтую карточку за симуляцию.

"Бонус арбитру, Айртон начал заваливаться еще до сближения с футболистом ЦСКА, - сказал Бартфельд. - Это называется провокация судьи. Карасев молодец, решился показать бразильцу желтую карточку. И остальные судьи должны так делать, если видят, что игрок провоцирует их".

В матче идет второй тайм, счет 2:1 в пользу ЦСКА.

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