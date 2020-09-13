Карпоносов: контрольные прокаты показали хороший резерв у российских танцевальных дуэтов

Контрольные прокаты у фигуристов сборной России завершились в воскресенье. Прокаты пропустили чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин. Выступили дуэты Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро; Софья Шевченко и Игорь Еременко; Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин; Аннабель Морозова и Андрей Багин; Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

"В отсутствии пар с участием [Никиты] Кацалапова и [Ивана] Букина остальные пять пар выступили очень достойно. Хотел бы отметить, что все пять пар без исключения сделали очень большой шаг вперед. Дело не только в том, что они стали уметь выполнять сложные элементы, а в том, что у всех получалось перенести свои образы на лед. Это огромный плюс, так как в прошлом сезоне остальные пары гнались за лидерами", - сказал он.

"Не буду говорить, что бы было, если бы выступал Кацалапов. Всем уделили больше внимания - это большой плюс, так как мы увидели хороший резерв. Элементы никто не отменял, у нас на разборе специалисты отмечают недостатки. Но меня как старшего тренера порадовало, что было интересно смотреть на то, что показывали на льду пары", - добавил он.

Карпоносов отметил работу Федерации фигурного катания на коньках России, организовавшей проведение прокатов в условиях пандемии коронавируса.

"Мы все очень рады, что вообще сумели собрать ребят и что они выступили в этом контрольном прокате. Вы знаете, что с этим коронавирусом соревнование было под большим вопросом, и большая роль в организации принадлежит федерации, которая все-таки настояла и с очень большими трудностями и карантином все сумела сделать. Ребята тренировались, потом на своих катках сдавали тест на коронавирус, и все-таки любовь к фигурному катанию победила. И судя по реакции зрителей, люди просто соскучились по фигурному катанию", - отметил он.