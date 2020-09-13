Карпоносов: контрольные прокаты показали хороший резерв у российских танцевальных дуэтов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выступление российских танцевальных дуэтов на контрольных прокатах показало, что среди них есть достойный резерв. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион, старший тренер сборной России по танцам на льду Геннадий Карпоносов.
Контрольные прокаты у фигуристов сборной России завершились в воскресенье. Прокаты пропустили чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин. Выступили дуэты Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро; Софья Шевченко и Игорь Еременко; Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин; Аннабель Морозова и Андрей Багин; Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
"В отсутствии пар с участием [Никиты] Кацалапова и [Ивана] Букина остальные пять пар выступили очень достойно. Хотел бы отметить, что все пять пар без исключения сделали очень большой шаг вперед. Дело не только в том, что они стали уметь выполнять сложные элементы, а в том, что у всех получалось перенести свои образы на лед. Это огромный плюс, так как в прошлом сезоне остальные пары гнались за лидерами", - сказал он.
"Не буду говорить, что бы было, если бы выступал Кацалапов. Всем уделили больше внимания - это большой плюс, так как мы увидели хороший резерв. Элементы никто не отменял, у нас на разборе специалисты отмечают недостатки. Но меня как старшего тренера порадовало, что было интересно смотреть на то, что показывали на льду пары", - добавил он.
Карпоносов отметил работу Федерации фигурного катания на коньках России, организовавшей проведение прокатов в условиях пандемии коронавируса.
"Мы все очень рады, что вообще сумели собрать ребят и что они выступили в этом контрольном прокате. Вы знаете, что с этим коронавирусом соревнование было под большим вопросом, и большая роль в организации принадлежит федерации, которая все-таки настояла и с очень большими трудностями и карантином все сумела сделать. Ребята тренировались, потом на своих катках сдавали тест на коронавирус, и все-таки любовь к фигурному катанию победила. И судя по реакции зрителей, люди просто соскучились по фигурному катанию", - отметил он.