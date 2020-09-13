Авербух рад, что фигурист Коляда удачно исполнил произвольную программу на прокатах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский хореограф Илья Авербух рад, что фигурист Михаил Коляда хорошо откатал произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в воскресенье. Об этом Авербух рассказал ТАСС.

Произвольная программа Коляды поставлена на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон" в исполнении скрипачки Лизы Батиашвили. Постановщиком программы является Авербух.

"Честно говоря, я еще не смотрел прокаты сегодня. Но мне позвонил [тренер] Алексей Николаевич Мишин, рассказал, что Миша Коляда хорошо откатал произвольную, которую я ему поставил, и что всем эта программа очень понравилась. Я доволен и рад за Мишу",- сказал Авербух.

Коляда - бронзовый призер чемпионата мира, в его активе также серебряная награда Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане в командном турнире, две бронзовые медали чемпионатов Европы и две золотые - чемпионатов России.