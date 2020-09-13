Эксперт назвал работу Лапочкина на матче РПЛ "Динамо" - "Рубин" антисудейством

В воскресенье "Рубин" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. В матче было показано четыре желтые карточки, а также удалены три футболиста за повторные предупреждения.

МОСКВА, 13 сентября /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и казанским "Рубином" испортил игру удалениями, без которых можно было обойтись. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

"Сергей Лапочкин очень легко разбрасывался желтыми карточками, - сказал Бартфельд. - Он их стал давать за каждое нарушение правил, это антифутбол и антисудейство. И почему занервничали игроки? Потому что видят, что свистки раздаются в однообразные моменты, за которые абсолютно по-разному показывают карточки. Думаю, это не самое удачное судейство в его жизни".

"Особенно показательна последняя желтая карточка, которая стала второй для защитника "Динамо" Сергея Паршивлюка. В судействе строго оговорено - вторая желтая должна быть миллионпроцентная. Грубейшая ошибка, судейство мне не понравилось, с точки зрения определения дисциплинарных санкций должны быть узкие рамки, Лапочкин вышел из этих рамок и, к моему большому сожалению, это судейство не может быть оценено как позитивное", - добавил Бартфельд.

"Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Динамо" идет пятым, имея в активе столько же очков.