"Кристалл" в третий раз выиграл Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 13 сентября. Российский "Кристалл" победил португальскую "Брагу" в финале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались футболисты петербургского клуба - 1:0. В составе "Кристалла" голы забили Датинья (6-я минута), Владислав Жариков (12) и Маурисиньо (22). У "Браги" отличились Леонардо Мартинс (2), Пинто Бокинья (10) и Джордан Соареш (14).

Все матчи Кубка европейских чемпионов в 2020 году проходили на территории Португалии из-за пандемии коронавируса. В турнире стартовали 26 команд, разделенные на групповом этапе на семь групп. 16 лучших вышли в плей-офф.

"Кристалл" в третий раз стал победителем Кубка европейских чемпионов, ранее он побеждал в турнире в 2014 и 2015 годах. В 2018 году "Кристалл" завоевал серебряные медали. В 2013 году победителем Кубка европейских чемпионов стал московский "Локомотив". "Брага" трижды выигрывала трофей.