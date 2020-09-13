Урманов: возвращение фигуриста Коляды произвело наибольшее впечатление в прокатах сборной

В июле Коляда начал сотрудничество с Алексеем Мишиным. На прокатах в Москве Коляда продемонстрировал две новые программы - короткую на композицию Let's Get Loud, произвольную - на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон". После проката произвольной программы фигурист сорвал овации, зал "Мегаспорта" аплодировал Коляде стоя.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выступление Михаила Коляды на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию произвело большое впечатление, видна серьезная работа спортсмена и его тренеров. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании тренер Алексей Урманов.

"Профессор Алексей Николаевич Мишин, в далеком прошлом мой тренер, просто красавец, он лучший. И Миша Коляда, и Таня Прокофьева - вместе с ним им всем большое уважение. Их работа произвела впечатление, они большие молодцы. Видна профессиональная работа мастера, это было здорово, и вот это впечатлило меня больше всего на прокатах сборной", - сказал Урманов.

"Это очень крутое и хорошее возвращение. Понятно, что сезон еще не начался, и это не официальные соревнования, а только контрольные прокаты. Тем не менее это выглядело очень-очень", - добавил Урманов.

Молодые конкуренты

Собеседник ТАСС отметил, что хорошие прокаты продемонстрировали и молодые фигуристы сборной России. "Я бы отметил еще Мозалева и Гуменника, молодые мальчишки и большие молодцы. У них очень хороший контент. Мне кажется, эти молодые люди могут демонстрировать очень хорошее катание и быть весьма конкурентоспособными", - считает Урманов.

"Что касается Саши Самарина, то я отношусь к нему очень хорошо. Это профессионал с большой буквы, большой работяга. Но сейчас только начало сезона, довольно рано, не все еще вошли в хорошую форму", - заключил специалист.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию завершились в воскресенье.