Гончаренко: ЦСКА уделил внимание игре "Спартака" при стандартных положениях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА уделил внимание игре столичного "Спартака" при стандартных положениях. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Спартак" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый гол армейцы забили после подачи с углового, отличился исландский защитник Хёрдур Магнуссон (30-я минута). Также голы забили Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2). У проигравших отличился Эсекьель Понсе (11).

"Мы попросили [после первого тайма] по-другому строить прессинг. Счет позволял нам глубоко обороняться, зная, что у нас есть качественные игроки, которые могут провести качественную контратаку. Мы уделяли внимание игре "Спартака" на стандартных положениях", - сказал Гончаренко.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч. В следующем туре подопечные Гончаренко 20 сентября в гостях встретится с "Уфой".