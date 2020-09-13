Непомнящий: Кокорину было сложно проявить себя, поскольку игра с ЦСКА стала сумбурной

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александру Кокорину в дебютной игре за "Спартак" было сложно продемонстрировать свои лучшие качества, поскольку во втором тайме встречи с ЦСКА игра красно-белых стала сумбурной. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер ЦСКА Валерий Непомнящий.

"В таких ситуациях, когда игра носит сумбурный характер, трудно себя проявить, - сказал Непомнящий об игре Кокорина. - Я не заметил, чтобы Александр себя чем-то зарекомендовал в этой встрече. В футболе бывают ситуации, когда команда уходит от своей игры и уже не может в нее вернуться. Ситуация становится неуправляемой, в таких условиях отыграться практически невозможно".

Специалист отметил, что фаворитом матча он считал "Спартак". "Это одна из самых быстрых и хорошо укомплектованных команд, с сильной линией атаки, - заметил он. - Но меня смутил выбор стартового состава, в котором не оказалось ни Александра Соболева, ни Кокорина".

"К [главному тренеру] Доменико Тедеско нет вопросов по организации игры, но перед ним стоит серьезная проблема - как распорядиться богатством в атаке. Соболев, Кокорин, [Джордан] Ларссон, [Эсекьель] Понсе. Очень трудно выбрать лучших. А ведь от этого выбора зависит, как будет строиться игра. Играют Понсе и Ларссон - это одна игра, если Соболев - другая. Пока у главного тренера не было времени на то, чтобы разобраться", - добавил он.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Несмотря на поражение, "Спартак" остается реальным претендентом на чемпионство, - заметил Непомнящий. - ЦСКА в этом матче выжал максимум из ситуации, он гнул свою линию от начала до конца. Но и без удачи в футболе никуда, сегодня она была на стороне ЦСКА. Плюс безупречная игра Игоря Акинфеева".