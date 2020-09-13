Гендиректор ФК "Спартак" Газизов заявил, что видит изменения в игре команды

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Изменения в игре московского футбольного клуба "Спартак" видны, но нужно еще немного потерпеть. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

В воскресенье "Спартак" в гостях проиграл ЦСКА со счетом 1:3 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Матч интересный, эмоции не самые хорошие, - сказал Газизов. - Я сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если поймем, чего хотим. Вижу изменения. Нужно потерпеть".

В ситуации с третьим пропущенным голом спартаковцы апеллировали к судье из-за возможной игры рукой со стороны полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. "Не хочу говорить по судейству. Рука была. Думаю, в следующий раз нам повезет", - отметил он.