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Футбол в России

Гендиректор ФК "Спартак" Газизов заявил, что видит изменения в игре команды

Красно-белые в воскресенье уступили ЦСКА со счетом 1:3
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Изменения в игре московского футбольного клуба "Спартак" видны, но нужно еще немного потерпеть. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

В воскресенье "Спартак" в гостях проиграл ЦСКА со счетом 1:3 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Матч интересный, эмоции не самые хорошие, - сказал Газизов. - Я сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если поймем, чего хотим. Вижу изменения. Нужно потерпеть".

В ситуации с третьим пропущенным голом спартаковцы апеллировали к судье из-за возможной игры рукой со стороны полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. "Не хочу говорить по судейству. Рука была. Думаю, в следующий раз нам повезет", - отметил он.

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