{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тедеско: "Спартак" старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста Кокорина

Форвард дебютировал за московский клуб, выйдя на замену в матче с ЦСКА
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Спартака" старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста команды Александра Кокорина. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

На эту тему
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье "Спартак" в гостях проиграл ЦСКА в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Кокорин дебютировал в составе красно-белых, выйдя на замену на 56-й минуте.

"Нет места креативу в обороне, все должны выполнять свою работу, - сказал Тедеско. - Когда пропустили гол с углового, один или два наших игрока упустили соперника. Мы работаем над ошибками, но, к сожалению, еще их допускаем".

"В плане тактики основная задача была высоко прессинговать. Понсе сегодня заменили, потому что он недавно оправился после травмы. Это касается и Кокорина, стараемся вводить его в игровой ритм аккуратно", - добавил специалист.

"Спартак" после семи туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. В восьмом туре подопечные Тедеско 20 сентября в гостях сыграют с казанским "Рубином".

Теги
Российский футбол
Формула-1
Квят заявил, что доволен своим результатом на Гран-при Тосканы "Формулы-1"
Россиянин стал седьмым, в четвертый раз в сезоне финишировав в зоне очков
Читать полностью