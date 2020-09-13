Тедеско: "Спартак" старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста Кокорина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Спартака" старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста команды Александра Кокорина. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В воскресенье "Спартак" в гостях проиграл ЦСКА в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Кокорин дебютировал в составе красно-белых, выйдя на замену на 56-й минуте.

"Нет места креативу в обороне, все должны выполнять свою работу, - сказал Тедеско. - Когда пропустили гол с углового, один или два наших игрока упустили соперника. Мы работаем над ошибками, но, к сожалению, еще их допускаем".

"В плане тактики основная задача была высоко прессинговать. Понсе сегодня заменили, потому что он недавно оправился после травмы. Это касается и Кокорина, стараемся вводить его в игровой ритм аккуратно", - добавил специалист.

"Спартак" после семи туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. В восьмом туре подопечные Тедеско 20 сентября в гостях сыграют с казанским "Рубином".