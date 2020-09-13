Урманов: фигуристка Валиева показала неплохие программы, но еще не набрала нужную форму

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Камила Валиева продемонстрировала неплохие программы во время контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, но пока не набрала оптимальную форму. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Алексей Урманов.

Контрольные прокаты завершились в воскресенье. Валиева является чемпионкой юниорского мирового первенства и двукратной победительницей этапов юниорского Гран-при, на ее счету также золотая награда финала юниорской серии Гран-при сезона-2019/20.

"Если в мужском одиночном катании очень позитивное впечатление произвел Миша Коляда, то от девушек пока такого впечатления нет", - отметил Урманов.

"[Александра] Трусова впечатлила своим контентом. Валиева показала неплохие программы, наверняка эти программы еще доработаются. Это было симпатично и хорошо, но пока еще не та форма и кондиция, которой, наверное, хотелось бы тренеру. Но это не страшно, учитывая время, начало сезона", - пояснил специалист.

Урманов также отметил большую проделанную работу тренера Тамары Москвиной и ее подопечных в парном катании. "Посмотрел еще на [Анастасию] Мишину и [Александра] Галлямова, они мне очень понравились. Большое уважение Тамаре Николаевне Москвиной, как обычно. Паре и всему тренерскому штабу, конечно, тоже", - заключил специалист.