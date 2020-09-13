Газизов: "Спартак" не готов продавать Кокорина в "Рому"

8 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что Кокорин может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, интерес к игроку "Спартака" проявляет "Рома".

"Увидим оффер, будем разговаривать, может, он есть, я не знаю. Я не готов продавать, эта работа любит определенную тишину. Допускаю ли, что Кокорин может уйти, сыграв чуть-чуть? В этой жизни я допускаю все, по Кокорину предложение может быть, и, наверное, оно есть", - сказал Газизов.

В воскресенье Кокорин дебютировал в составе "Спартака", выйдя на замену в игре седьмого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "Сочи" на правах аренды из "Зенита". В 10 матчах за команду из Краснодарского края он забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.