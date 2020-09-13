Урманов: российские фигуристы взяли бы все медали ЧЕ, если бы турнир проходил сейчас

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию показала высокий уровень мастерства на контрольных прокатах в Москве, с такими выступлениями спортсмены завоевали бы все медали на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании тренер Алексей Урманов.

"Если подводить итоги прокатов, то ребята, тренеры и федерация - все большие молодцы. На этот момент времени, да еще в условиях пандемии и всего прочего наша сборная показала достойные выступления. Да, не обошлось без ошибок, но все было на очень высоком уровне. Если бы завтра проводился чемпионат Европы, то не думаю, что мы кому-нибудь отдали бы вообще какие-нибудь медали", - сказал Урманов.

На чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце российские фигуристы выиграли золотые медали во всех видах. В мужском одиночном катании Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль, Артур Даниелян стал серебряным призером, в соревнованиях женщин Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое, второе и третье места соответственно. В парном катании весь пьедестал почета также заняли российские фигуристы - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (золото), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (серебро), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (бронза). В танцах на льду золотую медаль завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а Александра Степанова и Иван Букин стали бронзовыми призерами.